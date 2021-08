ROMA – Una rapina in banca finita male in pieno giorno a Collina Fleming, quartiere di Roma nord. Autori del ‘colpo’ fallito, due uomini sorpresi dai Carabinieri che ne hanno bloccato la fuga in via Benvagna.

La scena – ripresa ieri da un residente – è da film: i due agenti armati bloccano i rapinatori immobilizzandoli a terra con le manette, con le grida di tutte le parti coinvolte a squarciare il silenzio tipico di questi pomeriggi di fine agosto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Roma, rapina in banca finita male al Fleming: due uomini bloccati dai carabinieri proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento