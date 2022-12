Roma regala bottiglie di vetro. Vi piacciono? Impariamo a bere acqua pubblica

Il Comune di Roma regala bottiglie di vetro riciclato, in stile vintage, a 100mila famiglie con lo scopo di ridurre il consumo di plastica e incentivare l’uso dell’acqua pubblica, a partire da quella del rubinetto. Questo l’ogetto di una delle due campagne lanciate oggi dal Campidoglio per sensibilizzare i romani sul tema della riduzione dei rifiuti.

La prima campagna si chiama ‘Acqua di Roma’ ed è proprio quella grazie a cui i romani potranno presto ottenere una bottiglia di vetro verde. La distribuzione, però, non avverrà porta a porta. Le bottiglie saranno distribuite a partire da domani, in questa prima fase attraverso centri comunali come scuole, centri di raccolta o biblioteche. I cittadini potranno trovarli in questi luoghi e portarli liberamente a casa dentro un sacchetto di carta riciclato. Le bottiglie sono state realizzate dal CoReVe e donate al Comune di Roma.

Il progetto è stato presentato oggi in Campidoglio dall’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi e dal presidente del Consorzio recupero vetro (CoReVe) Gianni Scotti. “Crediamo che questa iniziativa possa portare a risultati concreti per Roma- ha commentato Alfonsi- la riduzione e il riuso dei rifiuti sono uno degli obiettivi del nostro piano comunale. Questa iniziativa va nella direzione giusta, perchè è un’ulteriore azione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e dell’importanza che i comportamenti individuali hanno. Ma le bottiglie che doneremo lanciano anche il messaggio di usare l’acqua pubblica. Per fortuna quella di Roma è buonissima. Inoltre le bottiglie potranno essere usate anche per altri liquidi, penso anche a chi acquista i detersivi sfusi ad esempio”. Sempre sul vetro Alfonsi ha anche annunciato il prossimo arrivo di 1200 nuove campane per la raccolta stradale da aggiungersi alle 5000 attuali.

LA SECONDA CAMPAGNA SULLA DIFFERENZIATA

La seconda campagna lanciata oggi si chiama “Roma non è indifferente” ed è stata pensata per sensibilizzare i romani ad una corretta differenziata. Cinque le immagini che i romani impareranno presto a conoscere tramite tv, social, siti web, teleschermi su metro e autobus e sui manifesti sparsi per la città. Su di essi sono ritratte le mani di marmo di alcune importanti statue antiche, ognuna con una frazione di rifiuti stretta tra le dita: una lattina, una bottiglia di vetro, una di plastica, i resti di una mela e un po’ di carta appallotolata.

La campagna è stata presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Oggi- ha detto- lanciamo questa campagna di Roma Capitale per incentivare la differenziata e sensibilizzare i romani a farla bene. È importante perchè abbiamo da poco approvato il piano sui rifiuti e quindi ora iniziamo con la fase della sua applicazione. Tra le varie componenti del piano, oltre agli impianti, c’è la riduzione, il riuso e l’aumento della differenziata con l’obiettivo del 50% nel 2024, del 60% nel 2027, del 65% nel 2029 e del 70% nel 2035. Per centrarlo stiamo lavorando su più fronti, come questa campagna ma anche sui nuovi cassonetti e sui 500 mezzi Ama in più, di cui 200 nuovi e 300 usciti dalla manutenzione. Ora tocca ai romani”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento