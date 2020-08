Progetti entro il 2 novembre per piazza San Giovanni di Dio con il suo mercato e al Polo Civico di via Guido Reni. A dicembre si conosceranno i 5 vincitori: 800 mila euro il compenso per gli studi di architettura. Per le opere, 7 milioni e 900 mila euro

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, restyling al Flaminio e Monteverde: al via due nuovi concorsi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento