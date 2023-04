Roma riscopre il segreto Vicolo Capizucchi, era chiuso dall’800

ROMA – Roma riscopre un vicolo nascosto nel pieno centro città. Siamo vicino al Teatro Marcello e a un passo da Piazza Campitelli dove, tra l’altro, ha sede l’assessorato alla Cultura del Comune di Roma.Proprio qui, in una delle zone più ricche di storia e battuta da tanti turisti, ha riaperto da qualche mese Vicolo Capizucchi. Chiuso da oltre un secolo da cancelli in ferro battuto, il suggestivo passaggio è stato riaperto grazie a una segnalazione del programma Striscia la Notizia.

Il vicolo, tra Piazza Capizucchi e via Cavalletti è stato dunque restituito alla città. Il perché della sua secolare chiusura non è ufficialmente svelato ma Giampiero Tarantelli, proprietario dello studio bibliografico ‘La Linea d’Ombra’ che affaccia sul vicolo racconta alla Dire: “Il vicolo fa parte del palazzo Albertoni Spinola di Piazza Campitelli ed è stato sempre chiuso, dall’800 in poi. Ultimamente ha riaperto per volere del Comune. Si parla, ma non ho dati certi, di una concessione data dal Papa alla famiglia del palazzo di chiudere il vicolo con i cancelli. Si vedono ancora le colonne che precedentemente ai cancelli impedivano alle carrozze l’accesso al vicolo. Erano poste nei due ingressi, dal lato di Piazza Capizucchi e dal lato di via Cavalletti, dove si trova la sede della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Al mio studio bibliografico- conclude Tarantelli- si accede da Piazza Campitelli 2, questo è un ingresso segreto”.

