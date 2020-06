Roma, Rosella Sensi ricorda lo scudetto: “Papà era felicissimo. Mentre ne parlo ho le lacrime e i brividi”

La figlia dell’ex presidente giallorosso Franco ha raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com la stagione in cui la Roma conquistò lo scudetto e le emozioni che ha provato: “Se chiudo gli occhi vedo lo stadio Olimpico pieno, in festa. Ricordo ogni sensazione di quel giorno”. Suoni, colori, emozioni. Trionfo. Nella mente di Rosella Sensi, quel 17 giugno 2001 è impresso in maniera indelebile: “Una giornata calda, di sole. Mi ricordo tutto. E mi vengono ancora i brividi”. Rosella è stata al… continua a leggere sul sito di riferimento