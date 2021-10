Roma, sabato per il G20 chiudono stazioni su metro A e B

ROMA – Nell’ambito dell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, allargata a Roma Capitale, delegazione G20, forze dell’ordine, unità missione G20 di palazzo Chigi, Enac, Enav e Polizia Ferroviaria, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per fornire un quadro di maggiore sicurezza alle delegazioni, ha disposto la chiusura delle stazioni della metro Termini, Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio della linea A e di Termini, Cavour, Castro Pretorio, Colosseo e Circo Massimo per la linea B. Questo dalle ore 13 o 14 di sabato, l’orario esatto è ancora in via di definizione, fino a cessate esigenze di sabato. Domenica le stazioni metro rimarranno invece aperte.

A questo si aggiunge la chiusura di via Nazionale, da piazza della Repubblica a largo Magnanapoli, sabato dalle 18.30 fino a cessate esigenze, al traffico veicolare, sia automobilistico che per i mezzi pubblici. Permesso solo il traffico dei residenti con sistema di filtraggio.

