Un marocchino di 30 anni è ricoverato in osservazione in ospedale dopo essere stato preso a calci in testa da un 45enne che voleva violentare una sua amica nei pressi di piazza dei Cinquecento. L’uomo è stato arrestato anche per tentato omicidio Continua a leggere sul sito di riferimento

