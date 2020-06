Roma-Samp 2-1, le pagelle dei giallorossi: Dzeko da urlo, gli assist arrivano dalla panchina

La Roma supera 2-1 in rimonta una volenterosa Sampdoria passata in vantaggio con Gabbiadini, grazie alla meravigliosa doppietta di Dzeko. Ecco le pagelle della squadra allenata da Fonseca. MIRANTE 6 – Sul gol fa quel che può, poi fondamentalmente è sempre attento sulle sortite offensive (troppe) della Sampdoria. Nella ripresa è attento sul diagonale velenoso di Jankto. BRUNO PERES 5 – Spreca l’occasione che gli dà Fonseca. Impalpabile in entrambe le fasi. (dal 60′ ZAPPACOSTA 6 – Torna dopo il… continua a leggere sul sito di riferimento