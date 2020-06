ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; C. Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! continua a leggere sul sito di riferimento