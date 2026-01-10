sabato, 10 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Iran, Wsj: possibile attacco Usa, Trump avvia ‘discussioni preliminari’

(Adnkronos) - L’amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari"...

“Soldati Usa in Venezuela con la super arma”, il racconto (o la bufala) vola sui social

(Adnkronos) - Un'arma misteriosa usata dalla Delta Force...

Siria, media: elicotteri Usa colpiscono ex avamposti Isis

(Adnkronos) - Elicotteri statunitensi hanno colpito obiettivi nell’area...

Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo

(Adnkronos) – Episodio da moviola e che si prepara a far discutere nel post-partita di Roma-Sassuolo, sfida di Serie A di oggi, sabato 10 gennaio. Al 59′, sul punteggio di 0-0, Hermoso colpisce di testa e butta in area un pallone su cui si fionda Soulé. L’attaccante giallorosso cerca il pallonetto su Muric, ma viene travolto dal portiere della squadra di Grosso. All’inizio, l’arbitro Marcenaro assegna il calcio di rigore agli uomini di Gasperini e ammonisce l’estremo difensore, ma il Var ricontrolla e la decisione cambia. Motivo? Un fuorigioco di partenza di Soulé, porta il direttore di gara a revocare il penalty. Resta però il giallo al portiere, confermato per imprudenza.  

 

