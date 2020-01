Roma, sbarcato a Fiumicino il nuovo acquisto Ibañez: domani le visite mediche

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! Tra pochissimo la ​Roma sarà impegnata nel derby contro la Lazio. Sfida delicata e fondamentale per entrambe le compagini, non soltanto per l’ambiente ma soprattutto per la classifica: la Lazio per provare ad agganciare l’Inter, fermatasi ancora una volta, mentre la Roma per allontanare le insidie dell’Atalanta per la conquista del quarto posto. Intanto però il mercato… continua a leggere sul sito di riferimento