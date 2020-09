Roma, sconfitta a tavolino difficile: multa in arrivo? La situazione

Marco Cherubini, giornalista di SportMediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibilità di vedere una pesante squalifica per la Roma dopo l’errore Diawara. Di seguito le sue parole.

Roma, Cherubini: “Nessuna sconfitta a tavolino”

“C’è stata una svista nella lista dei convocati a Verona, anche se poi la Roma si sta difendendo con un’osservazione puntuale: infatti la difesa è tutta sui contratti che non scadevano il 30 di giugno ma andavano in proroga. Quindi il compleanno di Diawara rientrava nella qualifica di U23. La Roma non rischia la sconfitta a tavolino secondo me. Più facilmente una multa, c’è stata una svista”.

