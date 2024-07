roma,-scontro-tra-3-auto-e-uno-scooter-in-via-tiburtina:-un-morto-e-un-ferito

(Adnkronos) – Un uomo è morto e un’altra persona è rimasta ferita in un incidete stradale avvenuto oggi, 17 luglio, a Roma sulla via Tiburtina, in prossimità del Grande Raccordo Anulare.

Lo scontro che ha visto coinvolte un’auto DR Evo, una Fiat Punto, una Volkswagen Polo e uno scooter Honda SH, è avvenuto intorno alle 15. Il cui conducente dello scooter, un italiano di 54 anni, è morto mentre la passeggera è stata trasportata in codice giallo presso il Policlinico Umberto I.

I conducenti delle tre auto coinvolte sono stati condotti presso il Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito. In corso gli accertamenti degli agenti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.