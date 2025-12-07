roma,-scontro-tra-auto-e-microcar-a-formello:-morta-16enne

domenica, 7 Dicembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Formello. Nello scontro, in via Formellese Sud all’altezza del km 6, sono rimaste coinvolte la microcar dove si trovava la giovane e un’altra auto guidata da un uomo di 63 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello che sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente. La salma, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stata trasferita al Policlinico Gemelli mentre i veicoli sono stati sequestrati.  

