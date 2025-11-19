mercoledì, 19 Novembre , 25
roma,-scontro-tra-volante-della-polizia-e-auto-in-fuga:-tre-feriti
Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un’auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito all’alt, a bordo di un’auto senza colori.  

Delle persone che viaggiavano sull’auto a noleggio in fuga, tre sono state portate in commissariato, un’altra è finita in ospedale, così come i due agenti che erano sulla volante. Accertamenti in corso.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.