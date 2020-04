Roma, senti Totti: “Zaniolo è un grande giocatore con un grande futuro. Quarantena con Spalletti? Un Incubo”

Francesco Totti, storico ex fantasista e capitano della Roma, ha parlato della sua vecchia squadra (ma non solo) nel corso di una diretta sul proprio profilo Instagram in compagnia dell’attore comico Giorgio Panariello. “Per me l’addio è stato da una parte negativo, dall’altra positivo: ho lasciato il calcio ma ho anche visto l’amore della gente nei miei confronti. Adesso in tutta Italia e tutta Europa la prima cosa che mi dicono quando mi vedono è che ho fatto piangere tanta gente. Quello che… continua a leggere sul sito di riferimento