Roma si fa bella per il Giubileo: inaugurata la nuova via Ottaviano

ROMA – Una pavimentazione a “sampietrini moderni”. L’eliminazione del dislivello centrale con la creazione di una carreggiata unica a raso. E la posa di alberi, piante, fiori e di sedute in marmo.

È stata inaugurata, con queste caratteristiche la nuova via Ottaviano, dopo un restauro iniziato il 4 marzo scorso e durato 10 mesi. La caratteristica principale del nuovo intervento è la ritrovata ampiezza della strada.

Aver riportato tutto a raso aumenta la percezione di larghezza della via, che si tingerà di rosso in primavera.

GUALTIERI: “E’ DIVENTATO UN BOULEVARD”

“Via Ottaviano è diventata un boulevard, un salotto, una piazza lineare- ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad inaugurazione conclusa- Restituiamo a via Ottaviano un ruolo e un’importanza che è giusto che abbia e che prima non riusciva ad avere. Siamo contenti che il giudizio dei commercianti e dei residenti sia molto positivo: ci conforta che tutti abbiano convenuto sul fatto che i sacrifici di questi mesi di cantiere non sono stati vani, e c’è un risultato che giustifica quel temporaneo disagio del cantiere. Questo intervento è il modello della filosofia della nostra scelta di avere coraggio di fare le trasformazioni, perché all’inizio producono critiche ma poi portano a dei miglioramenti”.

ALCUNI DETTAGLI DA LIMARE

Sembrerebbe essere stato risolto il problema dei parziali allagamenti nella parte alta della strada, all’angolo con viale Giulio Cesare. E alla strada manca ancora qualcosa come le rastrelliere per le bici. “Ci sono alcuni piccoli dettagli che verranno ulteriormente aggiunti- ha aggiunto Gualtieri- le rastrelliere delle biciclette, piccole cose, naturalmente il verde crescerà e migliorerà col tempo, ma già si vede la qualità dell’intervento. La via sembra veramente più larga di prima, davvero cambia la prospettiva. Le pozzanghere? Era una questione tecnica legata ai binari del tram, risolti con delle grate che mi pare funzionino. Se sarà necessario fare qualche ulteriore aggiustamento sarà fatto: insomma non mi sembra un problema così fondamentale e adesso sembra abbastanza risolto. Adesso, finalmente, abbiamo una via di accesso decorosa al Vaticano, ma anche un luogo della nostra città dove sarà più piacevole passeggiare o sostare grazie , alle nuove panchine. Questo per noi è un prototipo di un modello di interventi di riqualificazione vogliamo realizzare in modo diffuso con materiali di grande qualità e di grande pregio”.

