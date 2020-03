Roma, Smalling costa sempre di più: si alzano le pretese dello United

La ​Roma rischia di perdere Chris Smalling al termine della stagione. ​Il difensore inglese, vera e propria rivelazione della squadra giallorossa, è stato messo in vendita dal Manchester United per 29 milioni di euro. Una cifra decisamente elevata per le casse societarie, nonostante l’imminente passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. I dialoghi proseguono e la Roma cercherà di abbassare le pretese dei Red Devils, sfruttando anche la volontà del calciatore. Nel caso in cui non… continua a leggere sul sito di riferimento