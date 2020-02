Roma sospende i visti dalla Cina. Pechino chiede aiuto all’Europa

In una giornata che vede la Cina chiedere aiuto all’Europa contro l’epidemia di coronavirus e l’Italia, unica nel vecchio continente, adottare una misura drastica come la sospensione dei visti per i cittadini cinesi, si aprono i primi spiragli di speranza. Mentre Pechino comunica un dato record di pazienti dimessi (in un solo giorno 72 sono usciti dall’ospedale e sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia), i ricercatori francesi dell’Istituto Pasteur sono riusciti a isolare l’agente patogeno e lavorano per ottenere un vaccino entro venti mesi.

“È un virus molto difficile da isolare.

