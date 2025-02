Roma, sovraccarico idrico nelle fontane di piazza Navona e Farnese

Sversamento anche al fontanone del Gianicolo

Roma, 15 feb. (askanews) – Dopo il sovraccarico dell’acquedotto Traiano Paolo nella zona di Bracciano si è verificato uno sversamento di acqua e fango nelle fontane monumentali di piazza Navona e di piazza Farnese rifornite dall’acquedotto e nel fontanone del Gianicolo che ne costituisce la mostra terminale. La Sovrintendenza Capitolina e i tecnici di Acea si sono subito attivati per valutare eventuali danni, mantenere puliti i bacini delle vasche e monitorare la situazione.

Secondo Acea l’evento è stato causato dalle forti piogge di questi giorni che hanno comportato un consistente aumento della torbidità nelle sorgenti dell’acquedotto. La situazione è sotto monitoraggio ma, a causa del tempo di transito all’interno dell’acquedotto, i valori dovrebbero cominciare a regolarizzarsi in serata. Al momento, le fontane sono in scarico e il regolare flusso dell’acqua sarà ripristinato nella mattina di domani.

Le fontane di piazza Navona e piazza Farnese sono state oggetto di una recente manutenzione straordinaria nell’ambito del programma Caput Mundi terminata a dicembre 2024. Lo sversamento non comporterà alcun danno alla superficie delle vasche che, una volta ripulite, torneranno alla loro condizione originaria.