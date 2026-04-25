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Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell’Anpi
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Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell’Anpi

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(Adnkronos) –
Due coniugi sono stati feriti con colpi di pistola ad aria compressa oggi poco prima delle 16 nei pressi di Parco Schuster a Roma, punto di arrivo del corteo dell’Anpi, dove erano ancora in corso i festeggiamenti in occasione del 25 aprile. Moglie e marito, che si sono detti “molto scossi” da quanto accaduto, questa mattina avevano preso parte alla manifestazione. La coppia è stata sentita in commissariato.  

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due si trovavano all’incrocio tra via Ostiense e via delle Sette Chiese, quando un uomo a bordo di uno scooter con giacca mimetica e casco integrale ha sparato contro di loro almeno tre colpi. Il marito è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la moglie alla spalla. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto. I poliziotti della Digos e del commissariato Colombo, che hanno acquisito le immagini delle telecamere, stanno cercando di individuare il responsabile del gesto. L’uomo e la donna portavano intorno al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi. Secondo quanto si apprende dall’Anpi, sono due iscritti all’associazione.  

La Procura di Roma attende una prima informativa in relazione a quanto accaduto. L’incartamento potrebbe andare all’attenzione dei pm dell’antiterrorismo che potrebbero procedere per il reato di lesioni aggravate. 

“È gravissimo l’episodio che ha coinvolto due persone rimaste ferite da colpi di pistola ad aria compressa mentre si accingevano a celebrare la Festa della Liberazione del 25 aprile. Si tratta di un fatto inquietante, che colpisce una giornata simbolo per i valori democratici del nostro Paese. Mi auguro che venga fatta piena luce al più presto su quanto accaduto e che i responsabili di questo gesto vile e vigliacco siano assicurati alla giustizia”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 

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