Roma, spunta Vlahovic per rinforzare l’attacco: prima però serve la cessione di Kalinic

Rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Fonseca acquistando un vice-Dzeko che si all’altezza del centravanti bosniaco: è questo il principale obiettivo della Roma per la finestra di mercato invernale che ha aperto i battenti nella giornata di oggi. La dirigenza giallorossa ha già individuato alcuni possibili obiettivi come Andrea Petagna della SPAL o Andrea Pinamonti del Genoa ma non solo: secondo quanto riportato dalla redazione di Tele Radio Stereo nel mirino della Roma… continua a leggere sul sito di riferimento