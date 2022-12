Roma, studenti in presidio davanti all’Usr Lazio: “Siamo al freddo”

ROMA _ Gli studenti e le studentesse del Lazio hanno protestato davanti la sede dell’Usr Lazio di Via Frangipane, a Roma, per chiedere ascolto sulle emergenze che stanno vivendo nelle loro aule. In primo luogo, quella del freddo.

“Termosifoni spenti, caldaie rotte, mancanza di manutenzione, edilizia fatiscente: sono diverse le segnalazioni che da tutta la Regione descrivono il disagio percepito da studenti e studentesse- sottolineano gli studenti- Non solo, dall’inizio dell’anno in molte scuole sono presenti infiltrazioni e con l’imminente scadenza dei fondi del Pnrr, fissata al 31 Dicembre, il rischio di investimenti persi è molto alto”. Gli studenti sono stati ricevuti anche dal direttore dell’Usr Rocco Pinneri.

“Domani saremo insieme ai lavoratori e alla Cgil Roma Lazio in sciopero generale- dichiara la Rete degli Studenti Medi del Lazio – oggi abbiamo portato le nostre richieste ad un tavolo con Pinneri, che ci ha annunciato la proroga sui fondi del PNRR e un’apertura nel risolvere i problemi legati al freddo. Non basta, vogliamo manutenzione straordinaria nelle scuole e una risposta strutturale sull’edilizia. Male sulle carriere alias, anche se di facciata l’ufficio si è reso disponibile a parlare di carriere alias, nel merito si è espresso distante dalle necessità di studenti e studentesse”.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

