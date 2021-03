Roma, Tajani e Salvini puntano ancora su Bertolaso: “Cercheremo di convincerlo”

ROMA – “Bertolaso resta il miglior candidato possibile a Roma e cercheremo di convincerlo. Mi auguro che si convinca a rimanere candidato del centrodestra perché sarebbe un eccellente sindaco ed è l’unico che ha la certezza di battere i candidati della sinistra e la Raggi”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa.”Poi ci sarà una riunione del centrodestra e individueremo i migliori candidati per le grandi città per dare un segnale di cambiamento a Roma, Milano, Napoli e Torino quando si voterà a settembre-ottobre- ha aggiunto Tajani- Abbiamo le idee chiare e siamo convinti di dare un contributo non secondario alla vittoria del centrodestra”.

SALVINI: BERTOLASO? SPERO CI RIPENSI E SI CANDIDI

“Bertolaso fuori dalla corsa al Campidoglio? Speri ci ripensi, sarebbe un peccato per Roma e i romani. Sarebbe una grande opportunità per riportare Roma ad essere nuovamente una capitale“. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa a Piazza San Luigi dei Francesi.

