Roma, telefonata Pallotta-Friedkin: trattativa riaperta, ma le cifre sono al ribasso

In casa Roma tiene sempre banco il possibile passaggio di proprietà. Ci sarebbero delle novità sostanziali per quello che concerne il passaggio delle quote azionarie da James Pallotta a Dan Friedkin. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza nel corso della giornata di ieri ci sarebbe stata una telefonata breve tra i due imprenditori. Entrambi si sarebbero “impegnati a scambiarsi nuovamente le informazioni necessarie” e quindi propedeutiche alla possibile cessione della società. AS Roma v ACF… continua a leggere sul sito di riferimento