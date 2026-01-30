venerdì, 30 Gennaio , 26

Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: “La persona più forte che conosco”

(Adnkronos) - Raffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì...

Pil, Istat: “A +0,3% nel quarto trimestre, +0,7% nel 2025”

(Adnkronos) - Per il quarto trimestre del 2025...

Preparati galenici per dimagrire, scatta il divieto per alcuni principi attivi

(Adnkronos) - Scatta il divieto ai medici di...

Influenza, 10 milioni di casi da inizio stagione: calo negli ultimi 7 giorni

(Adnkronos) - L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute...
roma,-tenta-il-suicidio-durante-una-diretta-rai:-salvato-dalla-polizia-locale
Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale

Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Ha tentato di suicidarsi dal ponte Spizzichino, in zona Ostiense a Roma, mentre questa mattina era in corso una diretta della Rai sulle operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex Mercati generali. G.H. un cittadino afgano di 38 anni, gridando frasi sconnesse ha scavalcato il parapetto con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Il gesto è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che sono prontamente intervenuti bloccando l’uomo un istante prima del gesto estremo.  

Per la persona, sono tutt’ora in corso le procedure di identificazione e di affidamento ai servizi sanitari. Sull’episodio è intervenuta una nota del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende dichiara: ” Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno tratto in salvo una vita umana. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalitá diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la mission delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all’altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini”, concludono dal Sindacato. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.