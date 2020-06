Roma, tentata rapina a Bryan Cristante: il centrocampista si è difeso. La ricostruzione dei fatti

Tentata rapina al centrocampista della Roma, Bryan Cristante, per un orologio. Il classe ’95 ex Atalanta non ha ceduto e si è difeso. UEFA Europa League”KAA Gent v AS Roma” Episodio spiacevole per Bryan Cristante durante la mattinata di oggi, come riporta il Corriere dello Sport. Il centrocampista della Roma, infatti, è stato vittima di un tentativo di rapina in zona Prati. Lì, Cristante, era all’interno della sua auto, quando due delinquenti a bordo di uno scooter e coperti da caschi… continua a leggere sul sito di riferimento