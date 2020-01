Roma-Torino 0-2, le pagelle giallorosse: Smalling si salva, Dzeko e Pellegrini irriconoscibili

​La Roma comincia male il 2020. I giallorossi vengono sconfitti in casa dal Torino 2-0: queste le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca. Pau Lopez 6,5 – Due grandissime parate, una per tempo, ma sui rigori è come se fosse sempre già gol (e lo ha dichiarato lo stesso spagnolo in una recente intervista) Florenzi 5 – Qualche folata offensiva, imprecisa, poi troppe sbavature in fase di ripiegamento Smalling 6,5 – Comincia con qualche sbavatura, ma insieme a Pau Lopez è l’unico a… continua a leggere sul sito di riferimento