Roma, Totti ‘sfotte’ dopo i rigori sbagliati: “È uno scherzo? Non è mai successo”

(Adnkronos) –
Francesco Totti ‘sfotte’ la Roma. L’ex capitano giallorosso è stato protagonista, suo malgrado, del post partita social dei tifosi romanisti, ancora scottati dalla cocente sconfitta di Europa League contro il Lille, che si è imposto all’Olimpico 1-0 in una partita in cui la Roma ha sbagliato per tre volte un calcio di rigore. 

E proprio il doppio errore di Dovbyk prima e quello di Soulé poi, è stato al centro dell’audio rubato a Totti, diventato rapidamente virale su X: “Dai oh è uno scherzo… non scherziamo dai. A me rompevano il c…o che facevo gol su rigore. ‘Vabbe solo su rigore, è facile tirare i rigori'”, ha detto l’ex attaccante giallorosso, ” Non è mai successo nella storia del calcio sbagliare tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare queste cose”. 

 

