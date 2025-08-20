mercoledì, 20 Agosto , 25

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde
(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio in via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. Senza documenti, dell’apparente età di circa 40 anni, il corpo si trovava sul tetto di un manufatto in cemento adibito ad autorimessa, all’interno di un’area condominiale. A segnalarlo un residente di un palazzo vicino che affacciandosi ha notato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense, della Compagnia San Pietro e della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci e il medico legale.  

Il corpo presenta lesioni compatibili con una caduta dall’alto e segni di decomposizione, per cui non si esclude possa essere lì da giorni. I proprietari degli appartamenti le cui finestre affacciano sull’area sono tutti in vacanza. 

