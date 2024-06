(Adnkronos) – Una 34enne polacca, a Roma in vacanza, è stata sorpresa intorno all’una di notte in strada, in via dei Tizi, a San Lorenzo da un uomo che, nel tentativo di tagliare la tracolla della sua borsa con un taglierino, le ha ferito un dito della mano con cui aveva provato a opporre resistenza. La ragazza è stata medicata sul posto dai sanitari dell’ambulanza, mentre i poliziotti di San Lorenzo lavorano ora sulle tracce del rapinatore.