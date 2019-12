Roma, tutto fatto per la cessione della società a Friedkin! Comunicato ufficiale a ore: i dettagli

Svolta improvvisa nella trattativa per la cessione della ​Roma tra James Pallotta e Dan Friedkin con chiusura immediata. Dopo le 18, infatti, è atteso il comunicato ufficiale. A sorpresa la Roma cambia proprietà. Da qualche mese, ormai, si parlava di un interessamento del proprietario del gruppo Friedkin, Dan Friedkin. Tuttavia sembrava che la trattativa dovesse andare per le lunghe, con il gruppo Friedkin che sarebbe entrato inizialmente come socio di minoranza per aiutare Pallotta nel… continua a leggere sul sito di riferimento