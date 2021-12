ROMA – Un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, pugile amatoriale, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Montesacro perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio preterintenzionale ai danni di Giancarlo Masala, il 62enne deceduto dopo essere rimasto in coma per quasi un anno in seguito a uno schiaffo ricevuto durante una banale discussione.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini sviluppate successivamente all’aggressione subita dalla vittima il 5 ottobre 2020, a seguito della quale fu trovato all’esterno della propria abitazione riverso per terra. Trasportato immediatamente presso l’Ospedale Sandro Pertini è stato ricoverato per una grave emorragia cerebrale che lo ha costretto a rimanere in uno stato comatoso per più di un anno, fino al giorno del decesso avvenuto il 17 ottobre 2021 a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche. Fondamentali per l’emissione del provvedimento sono state le dichiarazioni assunte. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Roma, ucciso con uno schiaffo: arrestato il vicino di casa proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento