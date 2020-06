Roma, un titolare non recupera: assenza pesante per Fonseca con la Samp

A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto sarà Antonio Mirante a difendere la porta della Roma nel match contro la Sampdoria di mercoledì sera che segnerà la ripresa del campionato dei giallorossi dopo la sosta forzata degli ultimi mesi per via dell’emergenza Covid-19. Come riportato dalla redazione di Sky Sport il portiere titolare Pau Lopez non ha recuperato del tutto la microfrattura al polso rimediata in allenamento lo scorso maggio e contro la Samp sarà costretto a guardare la partita… continua a leggere sul sito di riferimento