domenica, 21 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave
roma,-uomo-accoltellato-al-quarticciolo:-e-grave
Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato oggi intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. All’aggressione avrebbero partecipato più persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. Sul posto i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. 

Previous article
Mondiali, oggi Germania-Costa d’Avorio – Diretta
Next article
Mondiali, Ibrahimovic attacca: “Espulso per essersi coperto bocca? Il calcio sta morendo”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, resta nodo Hormuz. Trump: “Nessun pedaggio durante e dopo cessate il fuoco”. Oggi colloqui in Svizzera

(Adnkronos) - L'accordo tra Usa e Iran per la fine della guerra si regge su un equilibrio fragile. Su tutto pesa la questione Hormuz...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Savona, 23enne in scooter travolta e uccisa. Ragazzo posta video choc: “E’ morta, abbiamo rotto tutto”

(Adnkronos) - I soccorritori erano ancora sul posto, impegnati nel disperato tentativo di salvare la vita a Sofia Barberi, travolta da un'auto mentre era...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n’roll: festa grande con la ‘Notte di Certe Notti’

(Adnkronos) - Li ha risvegliati tutti, quei sogni di rock’n’roll. Uno dopo l’altro. Anche a San Siro, dove ha chiuso in modo iconico il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Deniz Undav, chi è l’eroe della Germania che ha steso la Costa d’Avorio

(Adnkronos) - Deniz Undav ha portato la Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi l'attaccante tedesco è stato grande protagonista della rimonta...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.