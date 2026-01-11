domenica, 11 Gennaio , 26

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”

(Adnkronos) - "Nel corso di questa settimana, la...

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti, dopo aver perso la...

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

(Adnkronos) - Il Maestro Andrea Bocelli, una delle...

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo. Oggi,...

Roma, uomo pestato e ridotto in fin di vita a Termini: fermato 20enne tunisino con precedenti

(Adnkronos) – C’è un fermo per l’aggressione di ieri sera in via Giolitti a Roma, nei pressi della stazione Termini, a un uomo di 57 anni, dipendente presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I. Si tratta di un ventenne tunisino, irregolare e con precedenti per rapina e droga, ora sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Al vaglio della Polizia, che indaga con Polfer, commissariato Viminale e Squadra Mobile, un video che ha ripreso l’aggressione e in cui si vedono circa 7-8 persone dirigersi verso la vittima e poi picchiarla per poi scappare.  

Nella stessa zona, poco dopo era stato aggredito un altro uomo, un rider di 23 anni di origini tunisine, anche lui ora in ospedale.  

