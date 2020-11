Roma, Veretout: “Contro il Napoli sarà una partita difficile, cercheremo di prendere punti”

Domenica alle 20.45 allo stadio San Paolo si terrà Napoli-Roma. Un match interessantissimo che servirà a Gattuso per capire se il ‘momento no’ degli azzurri può considerarsi concluso dopo la vittoria in Europa League contro il Rijeka. In vista della sfida, il centrocampista capitolino, Jordan Veretout, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa.

Le parole di Veretout in vista di Napoli-Roma

Jordan Veretout ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa di seguito alla vittoria della Roma in Europa League, in cui parla della prossima sfida tra i giallorossi e il Napoli:

“Quest’oggi abbiamo disputato un’ottima gara, sapevamo che sarebbe stata diversa dalla partita di andata. Ora testa alla prossima. Dobbiamo recuperare bene, poiché domenica c’è il Napoli. Sarà una sfida molto difficile al San Paolo. Dobbiamo scendere in campo decisi e fare il massimo per prendere punti”.

