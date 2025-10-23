giovedì, 23 Ottobre , 25

Roma ancora ko in casa, il Viktoria Plzen vince 2-1 all’Olimpico

(Adnkronos) - Seconda sconfitta casalinga di fila in...

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

(Adnkronos) - La conferenza stampa di Donald Trump...

Sinner formato derby, Cobolli battuto a Vienna. Ora Bublik ai quarti

(Adnkronos) - Jannik Sinner vola ai quarti di...

Studenti palestinesi arrivano a Ciampino per studiare negli atenei italiani, Tajani: “Formeremo la loro futura classe dirigente”

(Adnkronos) - “Abbiamo aperto un corridoio universitario con...
roma-viktoria-plzen-1-2,-dybala-non-basta
Roma-Viktoria Plzen 1-2, Dybala non basta

Roma-Viktoria Plzen 1-2, Dybala non basta

AttualitàRoma-Viktoria Plzen 1-2, Dybala non basta
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 23 ott. (askanews) – La notte dell’Olimpico si tinge ancora di amaro per la Roma. Dopo il ko con il Lille, arriva un’altra sconfitta casalinga in Europa League: il Viktoria Plzen passa 2-1 grazie a un uno-due micidiale firmato Adu e Souaré tra il 20′ e il 22′. A nulla serve il rigore trasformato da Dybala a inizio ripresa: la squadra di Gasperini, pur dominando il possesso e spingendo fino all’ultimo, non trova la via del pareggio.

L’avvio è complicato, quasi molle. Il Viktoria ringrazia: al 20′ Prince Adu sfrutta una disattenzione difensiva e supera Svilar con un tocco sotto, poi due minuti più tardi Cheick Souaré raddoppia con un sinistro da fuori area. L’Olimpico ammutolisce. Gasperini corre ai ripari: dentro El Shaarawy al 30′ per dare vivacità a un attacco bloccato.

Nel secondo tempo arriva la reazione. Dybala accorcia su rigore al 54′, raggiungendo quota 200 gol in carriera tra club e nazionale. La Roma alza i ritmi, crea ma non punge: El Shaarawy, Soulé e Bailey ci provano senza fortuna, mentre nel finale Pisilli vede annullarsi il 2-2 per fuorigioco.

Il Viktoria resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, confermandosi imbattuto nel girone. Per la Roma, invece, è la seconda battuta d’arresto consecutiva in Europa, e la qualificazione ora si complica.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.