roma-viktoria-plzen-1-2,-dybala-non-basta

Roma, 23 ott. (askanews) – La notte dell’Olimpico si tinge ancora di amaro per la Roma. Dopo il ko con il Lille, arriva un’altra sconfitta casalinga in Europa League: il Viktoria Plzen passa 2-1 grazie a un uno-due micidiale firmato Adu e Souaré tra il 20′ e il 22′. A nulla serve il rigore trasformato da Dybala a inizio ripresa: la squadra di Gasperini, pur dominando il possesso e spingendo fino all’ultimo, non trova la via del pareggio.

L’avvio è complicato, quasi molle. Il Viktoria ringrazia: al 20′ Prince Adu sfrutta una disattenzione difensiva e supera Svilar con un tocco sotto, poi due minuti più tardi Cheick Souaré raddoppia con un sinistro da fuori area. L’Olimpico ammutolisce. Gasperini corre ai ripari: dentro El Shaarawy al 30′ per dare vivacità a un attacco bloccato.

Nel secondo tempo arriva la reazione. Dybala accorcia su rigore al 54′, raggiungendo quota 200 gol in carriera tra club e nazionale. La Roma alza i ritmi, crea ma non punge: El Shaarawy, Soulé e Bailey ci provano senza fortuna, mentre nel finale Pisilli vede annullarsi il 2-2 per fuorigioco.

Il Viktoria resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, confermandosi imbattuto nel girone. Per la Roma, invece, è la seconda battuta d’arresto consecutiva in Europa, e la qualificazione ora si complica.