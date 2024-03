romaest,-apre-il-nuovo-flagship-store-new-yorker

Il nuovo store a Roma del brand di moda è il più grande d’Italia

Roma, 29 nov. (askanews) – A ROMAEST, uno degli shopping Mall più grandi d’Italia, ha inaugurato il nuovo flagship store di New Yorker, una delle aziende leader sul mercato internazionale nel settore della moda giovane. Con oltre 1.200 negozi in 47 paesi – di cui ben 14 in Italia – il brand di moda torna a puntare su Roma, questa volta negli spazi di ROMAEST per aprire il suo terzo negozio nel capoluogo romano, il più grande d’Italia. Pietro Mauro, direttore del centro commerciale ROMAEST, ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere New Yorker, un brand di moda di fama internazionale con oltre 1.200 negozi al mondo, all’interno del nostro centro. Con la commercializzazione di quest’area, quasi 2.000mq, abbiamo ulteriormente consolidato il merchandise mix di ROMAEST, che si colloca meritatamente come meta ambita per lo shopping nel centro Italia. Il nuovo punto vendita va ad arricchire ulteriormente l’offerta urban fashion del centro, insieme ad altri grandi marchi internazionali, andando così a soddisfare una richiesta crescente, da parte di giovani ma anche di fasce d’età più mature, per uno stile di ispirazione urban”.Con l’apertura del nuovo punto vendita New Yorker, il Centro Commerciale ROMAEST si conferma un punto di riferimento per i grandi brand oltre che uno shopping mall sempre più accattivante e rinnovato nell’offerta.”Quest’apertura” – prosegue il direttore del centro commerciale ROMAEST, Pietro Mauro – “si colloca in un arco temporale molto positivo per il centro commerciale, che nel 2023 ha raggiunto ottimi risultati in termini di affluenza e fatturati, raggiungendo, e in molti mesi superando, i risultati pre-pandemici. Fino a fine anno avremo il piacere di aprire nel nostro centro anche altri due brand della ristorazione, così come un grande brand di odontoiatria in Italia”.Il nuovo store si inserisce perfettamente nello shopping mall di ROMAEST dove intrattenimento, stile e convenienza si uniscono negli oltre 210 negozi, 20 bar e ristoranti oltre un cinema Multiplex 12 sale. Il Centro Commerciale ROMAEST si conferma, quindi, come luogo ideale per gli acquisti e il divertimento di tutta la famiglia dove trovano spazio i migliori brand di tecnologia, moda e lifestyle.