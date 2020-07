Romairone: “Osimhen è straordinario. Non assomiglia affatto a Milik”

Osimhen è un reale obiettivo del Napoli. La società partenopea ha individuato l’attaccante del Lille come sostituto di Milik. A tal proposito si è espresso il dirigente sportivo, Giancarlo Romairone, ai microfoni di TMW Radio.

Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo.

Su Victor Osimhen

Su Arkadiusz Milik

Osimhen diverso da Milik? Assolutamente. Sapete quanto stimi Milik, ma sono diversi. I soldi per Osimhen vanno cercati in una cessione illustre e, pour parler, penso possa essere Milik. Anche quest’ultimo è forte, rispetto a Osimhen gioca più con la squadra ma ha meno impatto su profondità e porta. Non credo che il Napoli possa tenere tutti, valuteranno cosa fare

Su Gennaro Gattuso

Al di là delle difficoltà di domani, perché con l’Atalanta è difficilissimo, sono contento perché ha ricompattato l’ambiente e rigenerato una rosa di valore, che però non lo stava mettendo sul campo. Si rischiava di buttare via il lavoro degli anni precedenti. Ha proposto anche cose interessanti a livello tecnico, con la ciliegina della Coppa Italia. Mi auguro che possa concludere bene, e penso che per l’età media della squadra, e per i profili che stanno trattando, siano destinati a rimanere o anche a tornare ai primissimi posti in Italia. E chissà che non arrivi qualcosa di inaspettato anche in Europa