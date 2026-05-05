romania,-il-parlamento-ha-votato-la-sfiducia-al-governo-bolojan

Il presidente Dan: No elezioni, avremo nuovo governo filo-occidentale

Milano, 5 mag. (askanews) – Il parlamento romeno ha sfiduciato il primo ministro di centrodestra Ilie Bolojan, approvando una mozione di censura contro il suo governo. “Ma chiedo a tutti voi: qualcuno sa dire come funzionerà la Romania di domani? Avete un piano? Io me ne vado, ma i gravi problemi di questo Paese rimangono. Non spariranno con me. Questa mozione di censura è falsa, cinica e artificiale”, ha detto Bolojan.Un ruolo decisivo nella caduta del governo è stato svolto dal Partito socialdemocratico (Psd) di centrosinistra. Contrario alle severe politiche di austerità adottate a Bucarest, il mese scorso il partito è uscito dal governo guidato dal Partito nazionale liberale di Bolojan e ha annunciato l’intenzione di collaborare con l’estrema destra dell’Alleanza per l’unione dei romeni per rimuovere il premier.Il presidente romeno Nicusor Dan, nel suo discorso alla nazione successivo al voto di sfiducia che ha fatto cadere il governo, ha lanciato un messaggio di calma e stabilità, sottolineando che la Romania resta uno Stato solido e che si doterà di un nuovo esecutivo filo-occidentale, escludendo il ricorso a elezioni anticipate.La scelta ha creato imbarazzo nel gruppo Socialisti e democratici del Parlamento europeo, di cui il Psd fa parte. Bolojan e il Partito nazionale liberale erano al potere dal 2025, dopo le dimissioni dell’ex premier Marcel Ciolacu. La sua caduta arriva meno di un anno dopo le elezioni presidenziali in cui il sindaco moderato di Bucarest, Nicusor Dan, ha sconfitto il leader dell’Alleanza per l’unione dei romeni, George Simion, considerato il principale regista della caduta di Bolojan.