Romania: incendio in ospedale, 10 morti nella terapia intensiva per pazienti Covid

AGI – E’ salito a dieci morti e sette feriti gravi il bilancio del rogo divampato stamane in un reparto di terapia intensiva per pazienti Covid in un ospedale pubblico nella città di Piatra Neamt, nella Romania nordorientale. Lo riferisce un portavoce della struttura.

I morti erano tutti pazienti intubati. Il medico di turno che ha tentato di soccorrere le vittime ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull’80% del corpo e sta lottando tra la vita e la morte. Il locale prefetto ha avviato un’unità di crisi e il ministro della Salute, Nelu Tataru, è atteso sul posto.

