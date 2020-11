Romania-Norvegia come Juventus-Napoli: Ziliani punzecchia la FIGC

Oggi, domenica 15, si sarebbe dovuta giocare Romania-Norvegia, match valido per la quinta giornata del Gruppo 1 di Nations League. La partita però è stata annullata. Ad annullarla, di fatto, è stato il Ministro della Salute norvegese che ha ordinato alla Nazionale norvegese di non recarsi in Romania per disputare la gara.

Romania-Norvegia come Juventus-Napoli

Romania-Norvegia (match di Nations League) e Juventus-Napoli che cosa hanno in comune? La storia. Il Governo norvegese infatti ha impedito alla Nazionale la trasferta a Bucarest in seguito alla positività al Covid-19 di un calciatore norvegese (Omar Elabdellaoui). Il Ministro della Salute, in particolare, ha invitato la Federcalcio a rispettare le regole anti-Coronavirus di fronte ad un caso di positività: isolamento e quindi, di conseguenza, impossibilità di disputare un match.

Su tale episodio è espresso Paolo Ziliani, sottolineando l’uguaglianza dell’episodio con Juventus-Napoli e l’intervento dell’ASL in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha poi punzecchiato la FIGC:

