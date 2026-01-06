romeo-+-giulietta”-al-teatro-delle-arti

Shakespeare rivive in chiave contemporanea a Salerno

La stagione teatrale di prosa del Teatro delle Arti si arricchisce di uno degli appuntamenti più attesi con Romeo + Giulietta, trasposizione post-moderna del capolavoro di William Shakespeare, proposta dalla Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 9 gennaio, come replica fuori abbonamento, sabato 10 e domenica 11 gennaio, portando sul palco una rilettura intensa e attuale di una delle storie d’amore più celebri di tutti i tempi.

Ambientata in un contesto contemporaneo dominato da magnati industriali in guerra, la vicenda dei Montecchi e dei Capuleti si trasforma in una potente metafora dei conflitti di potere e delle divisioni che ancora segnano il nostro presente. La tragedia dei due giovani amanti diventa così un racconto universale, capace di parlare al pubblico di oggi con un linguaggio diretto e visivamente coinvolgente.

Pur rispettando la struttura originale del dramma shakespeariano, lo spettacolo si distingue per una lettura dinamica e moderna. L’amore segreto tra Romeo e Giulietta, nato durante una festa dei Capuleti e destinato a soccombere tra fraintendimenti e violenze, si muove in un mondo spietato, dove odio e rivalità soffocano ogni possibilità di riconciliazione.

La tragedia finale resta un grido contro l’assurdità dei conflitti e la cecità degli adulti di fronte alla forza dei sentimenti.

Sul palco si alternano interpreti di grande talento: Luca Saltarelli porta energia al ruolo di Benvolio, mentre Dario Stella si distingue per la sua interpretazione convincente di Paride. Giuseppe Citarella dà autorevolezza al Principe, e Gabriele Casale interpreta l’austero padre di Giulietta con grande sicurezza.

Nadia D’Amico presta cura e sensibilità alla madre di Giulietta, mentre Teresa Di Florio, nei panni della nutrice, trasmette calore e protezione. Emanuele Di Simone rende vivace e brillante il personaggio di Mercuzio, Graziano Purgante interpreta con passione Romeo, Peter Zobel restituisce a Tebaldo fermezza e fierezza, e Alessandro Musto è un frate Lorenzo saggio e misurato nella sua presenza scenica. Accanto a loro, la giovanissima Aurora Renata Ronga affronta per la prima volta il ruolo di Giulietta, contribuendo a restituire al personaggio freschezza e autenticità.

La forza narrativa dello spettacolo è amplificata da un impianto visivo di grande impatto: i costumi di Fiorella Iaccio, il disegno scenico di Antonello Ronga e le immagini di Marcello De Martino contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva e contemporanea.

Le luci e l’audio a cura di GFM Service, insieme alla direzione di scena di Francesco Maria Sommaripa e alla direzione di palco di Marù Ronga, completano una messa in scena curata in ogni dettaglio. La direzione organizzativa è affidata a Valentina Tortora, con l’amministrazione di Mauro Collina e la segreteria di Monica Lamberti.

Romeo + Giulietta si conferma così non solo come una rilettura originale di un classico immortale, ma come un’opera capace di interrogare il presente, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale intensa, emozionante e profondamente attuale.