Romics XXXI, Superman compie 85 anni e sorvola il Colosseo

Ospiti di punta Diso (Tex) e Shalvey (Deadpool). E Creamy fa 40

Roma, 2 ott. (askanews) – Romics festeggia gli 85 anni di Superman con un meraviglioso poster dedicato all’eroe kryptoniano che sorvola a velocità supersonica il Colosseo. Il manifesto è firmato dall’illustratore Gabriele Dell’Otto per la XXXI edizione del festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, in programma dal 5 all’8 ottobre alla Fiera di Roma.

“La trentunesima Edizione di Romics – racconta Sabrina Perucca, direttrice artistica del Festival – accoglie il suo pubblico con lo splendido manifesto targato DC Comics a cura di Panini Comics, realizzato da Gabriele Dell’Otto, che ci mostra Superman planare sopra Roma e al Colosseo, pronto ad accompagnarci nella grande avventura di Romics. Incontreremo tre grandi figure premiate con il Romics d’Oro: Roberto Diso, l’inossidabile autore bonelliano, una straordinaria carriera, tra Mister No e Tex; Declan Shalvey, in collaborazione con la casa editrice saldaPress, il pluripremiato artista irlandese, che ha lavorato a numerosi titoli, da Moon Knight a Batman, da Deadpool a Immortal Hulk sino alla sua ultima opera Old Dog; Richard Anderson, il grande concept artist, illustratore e pittore americano, al lavoro tra cinema e videogames, tra i titoli a cui ha collaborato Moon Knight, Captain Marvel, Arkham Knight, Guardiani della Galassia e Eternals. Ad ogni autore celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro verrà dedicata una mostra originale che ne racconta la straordinaria carriera.”

L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro a Roberto Diso è in programma sabato 7 ottobre, quello con Declan Shalvey e Richard Anderson domenica 8 ottobre.

Gli 85 anni di Superman saranno celebrati con una grande mostra in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery Italia. In mostra saranno esposte tavole originali del fumetto, dagli anni ’50 ad oggi, materiali storici dell’uscita italiana dei primi tre film di Superman, una collettiva di giovani talenti italiani dell’Istituto Europeo di Design di Roma sul tema The Power of Hope e un’esibizione di rare statue da collezione dedicate all’uomo d’acciaio.

E ancora “L’incantevole Creamy” compie 40 anni: in occasione della celebrazione dei quaranta anni dalla prima messa in onda del primo episodio (1 luglio 1983) l’autrice Akemi Takada, Romics d’Oro 2013, torna e festeggia con il pubblico il suo character più famoso, presenza resa possibile dalla collaborazione con la casa editrice Nippon Shock edizioni.

Festeggia invece il 30esimo anniversario di attività la Scuola Romana dei Fumetti, che apre i suoi archivi per condividere con il pubblico una mostra di inediti: disegni di grande formato eseguiti dagli insegnanti durante le lezioni dagli anni ’90 ad oggi. Una straordinaria panoramica di stili e generi, attraverso i disegni di alcuni tra i molti autori che insegnano ed hanno insegnato presso la Scuola: Giancarlo Caracuzzo, Stefano Caselli, Riccardo Colosimo, Cristiano Cucina, Maurizio Di Vincenzo, Simone Gabrielli, Marco Valerio Gallo, Marco Gervasio, Claudio “GREG” Gregori, Marianna Ignazzi, Mauro Laurenti, Pasquale “LILLO” Petrolo, Paolo Morales, Arianna Rea Lorenza Pigliamosche, Massimo Rotundo, Michele Rubini, Eugenio Sicomoro, Gustavo Trigo.

E poi l’antieroe per eccellenza del fumetto italiano torna per festeggiare i trent’anni della sua creazione: il vampiro Pietro Battaglia, nato dalla mente di Roberto Recchioni e dalla mano di Massimiliano Leonardo in arte Leomacs. Irriverente, scorretto e genuinamente pulp, Battaglia è ormai un classico del fumetto. Per festeggiare il suo grande ritorno, Edizioni BD porta in collaborazione con Romics una mostra dedicata al personaggio.

Tra gli eventi speciali Musicomics, premio speciale Romics Musica per immagini, giunto alla seconda edizione e realizzato con il patrocinio di Nuovo IMAIE e SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori. Sarà assegnato il Premio alla Carriera Luigi Albertelli agli artisti Riccardo Zara (L’Uomo Tigre, Lady Oscar, Yattaman) e Douglas Meakin (Candy Candy, Sampei, Il Grande Mazinga); al cantautore Luigi Lopez (Pinocchio, Perché No?) andrà il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio; il Premio Speciale alle produzioni straniere – in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film – a Daniel Pemberton, compositore britannico che ha realizzato, tra le tante, la colonna sonora di Spider-Man: Un nuovo universo. La cerimonia di premiazione è in programma sabato 7 ottobre.

E ancora: Panini Disney presenta l’inedita storia “Topolino e l’avventura a Scatti” pubblicata sul settimanale Topolino n.3551 del 4/10. Un’avventura corale inedita, una “staffetta a fumetti” disegnata in contemporanea da 14 autori e 28 mani diverse, il tutto splendidamente riassunto da una copertina variant celebrativa dedicata alla XXXI edizione di Romics. Venerdì 6 ottobre è in programma l’incontro con Alex Bertani – direttore Editoriale di Topolino, Andrea Freccero – supervisore artistico e copertinista di Topolino, Marco Gervasio – sceneggiatore e autore di Topolino con la conduzione di Antonio Ranalli.

Tra gli special guest dell’edizione, Simone Bianchi, illustratore e pittore conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori nell’ambito del fumetto americano (DC Comics e Marvel), Maestro della Comic Art contemporanea e autore di albi e copertine speciali tra cui Wolverine, Batman, Star Wars. Sabato 7 ottobre, si confronterà col pubblico raccontando aneddoti, lanciando spunti, ragionando sul complicato rapporto tra Fumetto e mondo dell’Arte in un dialogo condotto dal giornalista Rai Riccardo Corbò e introdotto da un videomessaggio di Vincenzo Mollica.

La narrazione di Alessandro Bilotta e la matita di Sergio Gerasi danno vita a questa straordinaria e originale serie a fumetti targata Sergio Bonelli Editore: Eternity. Insieme agli autori domenica 8 ottobre scopriamo la Città Eterna, tra aneddoti e rivelazioni sulla nascita della serie e sulle prossime avventure di Sant’Alceste.

Tra gli ospiti italiani che incontreranno il pubblico di Romics ci saranno Claudio Bisio in compagnia del cast del suo esordio alla regia L’ultima volta che siamo stati bambini, in collaborazione con Medusa film e Vincenzo Tedesco, star del web, che parlerà invece del doppiaggio del nuovo cartoon Arkie e la Magia delle Luci, in collaborazione con Notorius Pictures. Continuano i festeggiamenti delle celebrazioni degli 85 anni di Superman: un incontro in compagnia di esperti della stampa, collezionisti e autori. Infine Cristina D’Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati, tornerà a far cantare Romics sabato 7 ottobre.

(Copyright foto: ©?& TM DC. Illustrazione di Gabriele Dell’Otto per Superman 1 City Edition Panini Comics)