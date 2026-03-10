romina-power-difende-la-famiglia-del-bosco:-“anche-io-e-al-bano-lo-eravamo.-come-osano-separare-una-mamma-dai-suoi-figli?”

ROMA – Una foto di una famiglia distesa su un prato per raccontare le similitudini con un’altra famiglia, quella che è stata definita giornalisticamente la ‘famiglia del bosco’. La loro storia è al centro delle cronache ormai da mesi. E da ieri sull’argomento si è espressa anche Romina Power. Su Instagram, l’artista ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda con la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare mamma Catherine dai suoi tre bambini.

“Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia. Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco, solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre!! Ma come osano separare una mamma dai suoi figli?”, ha scritto la cantante pubblicando una foto di Catherine e Nathan con i loro bambini.

“L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna, questo non sarebbe successo! Ma come sta cambiando l’Italia! Che tristezza”, sottolinea Romina che poi si appella a Giorgia Meloni (e tagga anche il presidente Sergio Mattarella) affinché “possa intervenire per proteggere questa famiglia!”. In un secondo post, Al Bano e Romina appaiono felici con i loro figli in una foto d’epoca.

Romina è, poi, intervenuta al Tg1 con un videomessaggio e ha spiegato di essersi immedesimata nel dolore di una mamma che non può riabbracciare suo figlio. “Un figlio che viene allontanato, un figlio che sparisce, un figlio che viene rapito. Voi non potete immaginare il dolore che si sente. Solo una mamma può capirlo e solo una mamma può dare a un figlio quell’abbraccio caldo, quel conforto, quella sicurezza, quell’amore che solo una madre conosce”, ha spiegato nella clip Power. “Io auguro a Catherine tutta la forza per andare avanti e spero che questa situazione si risolva al più presto e nel miglior modo possibile, perché nessuna madre si merita questo dolore”, ha concluso.

