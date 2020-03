Ronaldo costa troppo per la Juve? Il portoghese valuta l’addio

​​Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Italia per volare in Portogallo e trascorrerà questi 15 giorni di isolamento forzato nella sua Madeira, insieme a Georgina e ai suoi cari. Ma che ne sarà del futuro del portoghese? Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il giocatore portoghese in questi giorni rifletterà anche sul suo futuro. Con i suoi oltre 30 milioni di ingaggio a stagione, Cristiano Ronaldo ha un impatto davvero importante per le casse della ​Juventus. Proprio per motivi… continua a leggere sul sito di riferimento