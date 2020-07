Ronaldo firma la vittoria sulla Samp, Juve nono scudetto di fila

La Juventus vince lo scudetto con due giornate di anticipo. Dopo il match point sfumato contro l’Udinese alla Dacia Arena, la formazione di Maurizio Sarri non sbaglia e batte la Sampdoria per 2-0 conquistando il nono titolo consecutivo, 36esimo totale, grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. All’Allianz Stadium Sarri perde Dybala per infortunio al 40′ in un primo tempo che fa registrare altri due problemi fisici: Chabot (dentro Leris al 22′) e Danilo (dentro Bernardeschi al 29′). La Juventus si affida alla voglia di CR7 di rispondere a Ciro Immobile, autore di una tripletta contro l’Hellas Verona e sempre più leader della classifica marcatori.

