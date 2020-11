Cattiveria del giorno: entra Ronaldo, segna, la Juve vince, Pirlo sembra (sembra) sollevato, il tifoso juventino (moderato) commenta: “Con uno così potrei allenare anch’io”. Sì, c’è anche Morata-gol, ma CR7 non va in fuorigioco come lui. Colpisce e uccide (metaforicamente) con quel sorriso da re dei cinici gli avversari che non hanno un campione o non sanno servirsene. Vincenzo Italiano è bravo e ha anche un bel nome, ma dovrà battersi per la salvezza, altri traguardi credo siano vietati. Vedi poi il Torino, che il campione c’è l’ha, Belotti, ma non ha l’allenatore: anche Cairo (auguri a parte) sta perdendo la scommessa Giampaolo;

L’articolo RONALDO SALVA PIRLO, SASSUOLO NUOVA ATALANTA, IBRA COME MATTHEWS proviene da Notiziedi.

