Ronaldo trasforma i suoi alberghi in ospedali per il Covid-19? La verità dal Portogallo

Una bella notizia è rimbalzata nelle ultime ore. A riportarla, l'autorevole Marca: "​Cristiano Ronaldo trasforma i suoi alberghi di lusso in potenziali ospedali". Un grande gesto di generosità da parte del campione della ​Juventus. Il giocatore bianconero avrebbe ​pagato forniture e attrezzature per adibire alcune stanze in una sorta di reparto ospedaliero per aiutare a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il tutto non solo nella sua Madeira ma ovunque siano sparsi i suoi Pestana Hotel CR7.